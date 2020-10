La Roma batte l'Udinese in trasferta 1-0. Alla Dacia Arena decide una magia di Pedro

03 ottobre 2020 a

Udinese-Roma 0-1. Alla Dacia Arena decide una magia di Pedro. Prima vittoria in campionato per la Roma che nell'anticipo sera del 3 ottobre vince nel campo di Udine.

Primo tempo con i giallorossi che fanno la partita. Prima occasione al quarto d'ora con Spinazzola che mette un pallone velenoso dalla sinistra per Pellegrini che viene anticipato sul più bello da Pereyra schierato a sorpresa da Gotti dal primo minuto. E' ancora l'ex Atalanta a creare scompiglio sull'out di sinistra quattro minuti più tardi: cross per la testa di Pedro ma Musso blocca. Al 20' acuto dell'Udinese con Lasagna che impegna Mirante con un tiro da fuori area. Poi due minuti dopo Dzeko lanciato a rete davanti a Musso spara alto di piatto. Al 43' è Lasagna a presentarsi davanti a Mirante ma Ibanez riesce a toccargli la palla prima della stoccata. Sulla ribattuta pallonetto di Pereira con Mancini che salva sulla linea.

Nella ripresa si accende Pedro. L'ex Chelsea prima sfiora la rete con un tiro deviato da Pellegrini poi va a segno al 11' della ripresa. L'Udinese perde palla sulla trequarti per un disimpegno maldestro, lo spagnolo intercetta e spara di destro. Il pallone bacia il palo e si insacca alle spalle di Musso. Al 16' la Roma raddoppia dopo uno scambio in velocità tra Dzeko e Mkhitaryan, ma la bandierina si alza per la posizione irregolare dell'armeno. Dal 20' in poi assalto dell'Udinese con la Roma che, come accaduto con Verona e Juventus, cala alla distanza. Al 22' grande parata di Mirante su una girata di Lasagna. Un minuto dopo è Osaka a mangiarsi il pari svirgolando davanti a Mirante. Il portiere salva i tre punti al 33' su una grande conclusione di Molina. Fonseca prova a inserire Carles Perez e Kluivert che tuttavia non entrano in partita. L'assalto bianconero non porta frutti. La Roma ritorna a casa con i tre punti.

TABELLINO

Udinese-Roma 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 11’ st Pedro



Udinese (3-5-2): Musso; Becao (41’ st Coulibaly), De Maio, Samir; Ter Avest (17’ st Molina), De Paul, Arslan (17’ st Forestieri), Pereyra (41’ s.t. Nestorovski), Ouwejan; Okaka, Lasagna. All. Gotti.



Roma (4-2-3-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini (38’ st Cristante), Veretout, Spinazzola; Pedro (39’ st Kluivert), Mkhitaryan (26’ st Perez); Dzeko (45+4’ Villar). All. Fonseca.



Arbitro: Abisso di Palermo





