Udinese-Roma sabato 3 ottobre 20,45. Le formazioni ufficiali, dove vedere la partita

Sono state ufficializzate le scelte dei due allenatori per la partita tra Udienese e Roma che è in programma alle 20,45 alla Dacia Arena.

Gotti si affida al 3-5-2 con Musso in porta, linea a tre con Becao, De Maio e Samir. Esterni Ter Avest e Owejan. Mediana a tre con De Paul, Arslan e Coulibaly. In avanti Lasagna e Nestorovski.

La Roma di Fonseca ripropone lo stesso 11 che ha sfidato la Juventus all'Olimpico. Dunque 3-4-2-1 con Mirante tra i pali, retroguardia a tre con Mancini, Kumbulla e Ibanez. Santon a destra e Spinazzola a sinistra. In mediata Pellegrinie Veretout. Pedro e Mkhitaryan sulla trequarti a sostegno di Dzeko.

L’arbitro designato per la sfida è Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il direttore di gara siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Scatragli, mentre il quarto uomo sarà Piccinini. Al Var ci sarà Maresca, con Del Giovane all’Avar.

La partita va in onda su Dazn.

