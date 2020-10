Lazio-Inter, Simone Inzaghi prima della gara: "Serve la partita perfetta" | VIDEO

03 ottobre 2020 a

"Domani ci aspetta una partita contro una squadra importante come l’Inter, servirà la partita perfetta per vincere. Conosciamo il loro valore, sono fisici con giocatori forti e un grande allenatore, dopo l’Atalanta, ci troveremo ad affrontare subito un’altra big". Sono le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match dell’Olimpico contro i nerazzurri. "Dovremo evitare di commettere gli errori di mercoledì e mantenere sempre alta la concentrazione - prosegue il mister in conferenza stampa -. Domani Fares verrà in panchina con noi, anche se è ancora alla ricerca della condizione migliore. Momo sta crescendo, domani sarà con noi".

"Oggi valuterò le condizioni di tutti i calciatori, poi deciderò chi schierare e per quale modulo optare, in questi anni abbiamo sempre segnato molti gol, non solo con Immobile. Le alte aspettative sono normali, visto che lo scorso anno abbiamo centrato un ottimo campionato. Dobbiamo andare al di là di tutto e fare bene", conclude Inzaghi.

