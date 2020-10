Roma, 17 milioni per Smalling. Ma l'accordo con il Manchester ancora non c'è

03 ottobre 2020 a

Una trattativa senza fine quella per riportare in giallorosso Chris Smalling il difensore che la scorsa stagione ha vestito la maglia della Roma in prestito dal Manchester United. Dopo il vertice di venerdì 2 ottobre con gli intermediari terminato con una fumata grigia (la Roma offriva 15 milioni più bonus) oggi, stando a quanto riporta Il Tempo, il club giallorosso ha fatto un altro passo in avanti facendo pervenire una nuova offerta di 17 milioni. Ma ancora l'ok del Manchester United non c'è. I Red Devils continuano a chiederne 20.

La Roma ci proverà fino alla chiusura del mercato (lunedì) anche se il tempo stringe sempre di più. Le alternative - Verissimo del Santos e Marcao del Galatasaray - non sembrano convincere. Il ritorno di Rudiger - corteggiato anche dal Milan - appare una suggestione visto l'alto ingaggio percepito al Chelsea. Dunque tutte le piste portano a Smalling.

