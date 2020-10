Lazio-Inter domenica 4 ottobre alle 15. Probabili formazioni e dove vedere la partita

02 ottobre 2020 a

Primo grande scontro diretto del campionato. Domenica 4 ottobre allo stadio Olimpico va in scena Lazio-Inter, calcio d'inizio alle 15. La squadra di Antonio Conte è a punteggio pieno dopo le prime due giornate, insieme a Verona, Milan, Napoli e Atalanta. a Lazio viene invece da una sconfitta per 1-4 in casa contro l'Atalanta, la prima dopo la vittoria per 0-2 sul campo del Cagliari in apertura di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

La Lazio dovrà fare a meno di Radu che si è fatto male nella partita contro l'Atalanta e Correa che ha problemi alla schiena. Dunque Stakosha in porta, Bastos, Acerbi e Patric in difesa. Milinkovic Savic, Luis Alberto e Leiva a centrocampo con Lazzari e Marusic sulle fasce. Immobile e Caicedo in avanti. Da capire se carà convocato Pereira arrivato dal Manchetsr United.

L'Inter con modulo speculare. Handanovic tra i pali, difesa a tre con D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni. In mediana Barella, Sensi e Gagliardini con Hakimi e Young ad agire sulle fasce. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro Matinez.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile vedere Lazio-Inter in diretta su Dazn. Chi ha aderito all'offerta Sky-Dazn, potrà seguire Lazio-Inter anche sul canale 209 del decoder Sky, ovvero Dazn1. I clienti Sky potranno anche scaricare l'app sul proprio decoder Sky Q.

