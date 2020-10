Udinese-Roma sabato 3 ottobre alle 20.45. Probabili formazioni, dove vedere la partita

02 ottobre 2020 a

a

a

La Roma di mister Paulo Fonseca sfida l'Udinese alla Dacia Arena per la terza giornata di campionato sabato 3 ottobre alle 20.45. I giallorossi vanno a caccia della prima vittoria in campionato dopo l'ottimo 2-2 (seppur con qualche rimpianto) con la Juventus all'Olimpico. La squadra di Luca Gotti cerca il riscatto dopo le sconfitte con Verona e Spezia.

Fonseca dovrà fare a meno di Karsdop ancora alle prese con guai fisici. Con ogni probabilità verrà riproposta la formazione schierata con la Juventus. Mirante in porta, linea a tre in difesa con Ibanez, Kumbulla e Mancini. Lorenzo Pellegrini e Veretout in mediana, Pedro e Mkhitaryan dietro a Dzeko.

I bianconeri risponderanno con un 3-5-2. Musso in porta, Becao, De Maio e Samir in difesa. Centrocampo folto con De Paul, Coulibaly e Forestieri con Ter Avest e Zeegelaar sugli esterni. In avanti Nestorvroski dovrebbe essere preferito all'ex giallorosso Osaka per fare coppia con Lasagna.

Udinese-Roma sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'offerta Sky-Dazn, la partita sarà visibile anche sul canale 209 di Sky, ovvero Dazn1.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.