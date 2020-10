02 ottobre 2020 a

a

a

Lazio calciomercato, per la difesa spunta il nome di Queiros.

Nome nuovo per la difesa biancoceleste. I tanti infortuni stanno spingendo il direttore sportivo Tare a cercare un rinforzo anche per il reparto arretrato anche perché, bisogna ricordarlo, è in dirittura d'arrivo la cessione di Bastos al Basaksehir. Il profilo seguito dai biancocelesti è Diogo Queiros, portoghese di 23 anni. A riportare l'interesse della Lazio per il giocatore è la Gazzetta dello Sport. Il cartellino è di proprietà del Porto e la Lazio avrebbe chiesto informazioni. Un vantaggio è rappresentato dall'età: potrebbe essere tesserato ed inserito nella lista degli Under 22 senza occupare alcuna casella della lista Uefa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.