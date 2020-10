Roma, Fonseca prima della trasferta di Udine: "Cambierò poco" | VIDEO

02 ottobre 2020 a

Roma, Fonseca prima della trasferta di Udine: "Cambierò poco". Il mister dei giallorossi ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della terza giornata del campionato che vedrà la sua squadra impegnata il 3 ottobre alle 20.45 nella Dacia Arena contro l'Udinese. Il portoghese ha rivelato che non ci saranno tanti cambi di formazione tuttavia non si è sbottonato sull'11 che sarà mandato in campo.

"Non posso rivelare sempre la formazione. Non penso che cambierò molto ma prima voglio valutare la squadra nella rifinitura. Non c’è un titolare tra Karsdorp, Santon e Bruno Peres che non è nelle migliori condizioni" Queste le dichiarazioni dell’allenatore Paulo Fonseca che ha schivato le domande sull'arrivo di Borja Mayoral, l'attaccante spagnolo che proprio in queste ore sta svolgendo le visite mediche. "Non è mai facile allenare nei giorni di calciomercato. Quando sarà chiuso, sarà più facile lavorare. E' un buon giocatore ma oggi non voglio discutere di situazioni di mercato". Il portoghese ha affrontato anche il caso Diawara, dopo che l'agente del centrocampista ha chiesto chiarezza per l'esclusione dall'11 titolare contro la Juventus: "Se le parole dell’agente di Diawara mi hanno sorpreso? Sì, ha giocato sempre. È un giocatore molto importante per noi, non c’è nessun problema con lui. Se la gente pensa che questa è la forma corretta e giusta per mettermi pressione si sbaglia - ha aggiunto - Diawara è importante e sta lavorando bene".

