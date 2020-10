02 ottobre 2020 a

Lazio calciomercato, in corso visite mediche di Pereira. Ufficializzato Fares

Lazio scatenata in questi ultimi giorni di calciomercato. Sono in corso le visite mediche di Andreas Pereira il centrocampista offensivo brasiliano con passaporto belga che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United. Il giocatore, dopo gli esami medici di rito, è atteso a Formello per la firma. Il club biancoceleste nelle scorse ore ha ufficializzato anche un altro affare che era rimasto in stand-by per giorni. Si tratta di Fares che arriva dalla Spal per riformare la coppia di esterni con Lazzari. Ma il mercato della Lazio non è terminato: per Inzaghi potrebbe arrivare un altro rinforzo a centrocampo. In attacco potrebbe salutare uno tra Correa, che piace alla Juventus o Caicedo che ha mercato in Asia.

