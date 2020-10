02 ottobre 2020 a

Roma, Borja Mayoral è sbarcato a Ciampino. Ora visite mediche

E' il giorno dell'attaccante scelto per il ruolo di vice Dzeko. La punta spagnola, 23 anni, è sbarcata questa mattina all'aeroporto di Ciampino e si è subito diretto a Villa stuart dove sono in corso le visite mediche prima della firma sul contratto.

L'accordo con il Real Madrid è stato trovato nella giornata di giovedì 1 ottobre. Borja Mayoral arriva con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni al termine della stagione 2020-2021 e 20 alla fine di quella successiva.

Insomma, il club giallorosso finalmente ha trovato il vice Dzeko. Ora tutta l'attenzione si sposta sull'affare Smalling. Anche in questo caso l'accordo con il Manchester United, dopo una trattativa estenuante durata mese, è a un passo sulla base di un'offerta di 15 milioni più bonus. Nell'affare dovrebbe essere compreso anche il terzino olandese di origini ghanesi Fosu-Mensah.

