Roma calciomercato, insieme a Smalling potrebbe arrivare anche Fosu-Mensah.

Caldissimo il fronte di mercato tra Roma e Manchester United. Stando alle voci che sono circolate per tutta la giornata i due club hanno trovato l'accordo dopo una trattativa durata mesi per il ritorno di Chris Smalling in giallorosso. Decisiva la volontà del giocatore che da settimane ha ribadito la volontà di tornare a vestire la maglia giallorossa dopo la scorsa stagione in prestito. Mancano ancora i dettagli, ma l'accordo è di 15 milioni più bonus. Nell'affare potrebbe essere inserito un altro giocatore. Si tratta del terzino di origine ghanese Fosu-Mensah che andrebbe a coprire la casella di esterno basso di destra. Una posizione dove attualmente la Roma non convince con Karsdop e Santon alle prese con guai fisici e Bruno Peres che nell'ultima partita contro la Juventus ha confermato i suoi limiti.

Inizialmente sembrava che le due squadre trattavano per Dalot. Invece il nome nuovo è quello del ghanese. Per quanto riguarda Bruno Peres c'è da registrare l'interesse del Cagliari allenato da Di Francesco.

