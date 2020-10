01 ottobre 2020 a

Lazio, Andreas Pereira è sbarcato a Roma. Domani visite mediche.

E' atterrato a Ciampino nel tardo pomeriggio del 1 ottobre il centrocampista brasiliano con passaporto belga arrivato dal Manchester United. Arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 25 milioni.

Pereira, confermando le voci che erano circolate in mattinata, sosterrà le visite mediche domani 2 ottobre. Un ricambio di qualità per mister Inzaghi da affiancare a Luis Alberto. Da giorni l'affare era stato dato per chiuso, nella mattinata è arrivata l'accelerata decisiva che ha portato il giocatore in biancoceleste. Trequartista, piede destro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023.

