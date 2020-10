01 ottobre 2020 a

Lazio calciomercato, fissate le visite mediche per Andreas Pereira

Si svolgeranno domani mattina, 2 ottobre, le visite mediche di Andreas Pereira per la Lazio. Il centrocampista offensivo arriva dal Manchester United in prestito. Arriva dai Red Devils, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro, una cifra record sotto la gestione Lotito. Si sta per sbloccare anche la trattativa per il ritorno di Hoegdt. Bisognerà capire se mister Simone Inzaghi potrà averli a disposizione già per la prossima partita di campionato, ossia lo scontro diretto contro l'Inter di Conte. Partita che arriva dopo la sconfitta rimediata all'Olimpico contro l'Atalanta

