Roma calciomercato, è fatta per il ritorno di Smalling. Si riapre la pista Borja Mayoral

Ore frenetiche per il mercato della Roma. Dopo una trattativa durata mesi il club giallorosso avrebbe raggiunto l'accordo con il Manchester United per il ritorno nella Capitale di Chris Smalling. Ai Red Devils 15 milioni più bonus, la trattativa è ai dettagli e il difensore è atteso a Trigoria per le visite mediche forse già domani 2 ottobre.

Risolto, o quasi, il nodo della difesa resta quello relativo al vice Dzeko. Nelle ultime ore si è riaperta anche la trattativa per Borja Majoral. L'attaccante di 23 del real Madrid era stato bloccato dal tecnico Zinedine Zidane. Ma qualcosa è cambiato mercoledì sera quando è stato tenuto in panchina con Jovic schierato titolare. L'attaccante ora spinge per andare via ed è tornata di moda l'opzione Roma. Il Club giallorosso prenderebbe Borja Mayoral con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda gli esubero c'è una nuova possibilità per Fazio. L'argentino interessa alla Sampdoria. Ferrero vuole regalare un elemento di esperienza a mister Ranieri

