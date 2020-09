Lazio-Atalanta, Simone Inzaghi: "Mi aspetto una grande partita"

29 settembre 2020 a

"Conosciamo il valore dell’avversario che andremo ad incontrare. Sono sempre state sfide intense e belle da giocare con due squadre che stanno facendo un ottimo cammino da quattro anni a questa parte". Queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio durante la conferenza stampa alla vigilia del big match di recupero della prima giornata di Serie A contro l’Atalanta, in programma domani, 30 settembre, alle 20:45 allo Stadio Olimpico. "Mi aspetto una gara con due squadre organizzate. In questi anni con l’Atalanta è successo di tutto, è sempre una sfida importantissima. Giochiamo contro un club che si stava giocando l’accesso ai gironi di Champions - ha proseguito l’allenatore piacentino - Sappiamo che sono bravi, noi dovremo esserlo altrettanto. Abbiamo cercato di recuperare le energie mentali dopo Cagliari, spero di fare una grande partita domani", ha concluso.

Poi Inzaghi ha parlato del mercato: "Per tutti gli allenatori il mercato ora dà qualche turbolenza. La società ora sta cercando di soddisfarmi perchè avremo tante partite. Siamo un pò in ritardo, ma credo che dopo la gara con l’Inter e la sosta per le Nazionali avrò la squadra al completo. Pereira? È un giocatore importante e di qualità, ma ora voglio concentrarmi sulla partita e non sul mercato".

