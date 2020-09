Roma calciomercato, sfuma Borja Mayoral. L'obiettivo diventa Jovic

29 settembre 2020 a

Roma claciomercato, sfuma Borja Mayoral. L'obiettivo diventa Jovic.

Ultimi giorni di mercato frenetici in casa giallorossa. Continua la caccia all'attaccante che dovrà avere il ruolo di vice Dzeko. per giorni la trattativa per Borja Mayoral del Real Madrid è sembrata ad un passo dalla chiusura ma nelle ultime ore sembra essere sfumata. L'allenatore del blancos, Zinedine Zidane, avrebbe posto il veto alla cessione dando tuttavia il via libera alla partenza di Jovic arrivato la scorsa stagione dall'Eintracht Francoforte per 60 milioni.

L'obiettivo della Roma sarebbe dunque diventato proprio l'attaccante serbo. I giallorossi sarebbero in pole position visto lo stato avanzato delle trattative con il Real per Borja Mayoral. Tuttavia c'è l'ostacolo dell'ingaggio ritenuto proibitivo a Trigoria.

Nei giorni scorsi alla Roma è stato offerto anche Lacazette dell'Arsenal. Ma è stato lo stesso Dan Friedkin a dire no considerando alti i costi dell'operazione. Sullo sfondo resta sempre l'ipotesi di un ritorno nella capitale di Kalinic.

Per quanto riguarda la difesa continua l'estetuante trattativa con il manchester united per far tornare a Roma Chris Smalling. Un intermediario della Roma è atterrato a manchester per un ultimo tentativo.

