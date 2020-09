Viterbese protesta per l'espulsione di Tounkara contro la Ternana. "Nessun fallo, lo documenteremo"

28 settembre 2020 a

Viterbese su tutte le furie per l'espulsione di Tounkara contro la Ternana. "Nessun fallo, lo documenteremo".

Un pareggio quello maturato domenica 27 settembre al Libero Liberati di Terni che sembra andare stretto alla squadra gialloblù che recrimina per il rosso a Tounkara. La storia non sembra essere finita come si capisce dalla nota diramata dal club di Viterbo: "La U.S. Viterbese 1908 comunica che, a seguito dei fatti avvenuti nel match contro la Ternana, produrrà una documentazione ufficiale agli organi competenti per far valere le proprie ragioni. Nello specifico si ritiene priva di fondamento l’espulsione comminata al calciatore Mamadou Tounkara che, in occasione del secondo cartellino giallo ricevuto dal Sig. Di Graci, non è stato protagonista di alcun intervento irregolare nei confronti del calciatore Lorenzo Laverone. In tale occasione, infatti, il direttore di gara avrebbe dovuto sanzionare il calciatore Daniel Bezziccheri, reo di azione irregolare come certificato dalle riprese di Eleven Sports (Clicca qui per vedere le migliori azioni)"

