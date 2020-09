Roma-Juventus: orario, dove vederla in tv, probabili formazioni

Dzeko titolare, Pirlo conferma i bianconeri dell'esordio

27 settembre 2020 a

a

a

Sarà la partita di Edin Dzeko l’atteso posticipo di Serie A fra Roma e Juventus. L’attaccante bosniaco giocherà da titolare con la maglia giallorossa, dopo che fino a sette giorni fa sembrava in procinto di trasferirsi proprio ai bianconeri. Invece alla fine la Juventus ha preso Alvaro Morata, stanca di aspettare l’esito della trattativa fra la Roma e il Napoli per Milik. Dzeko, rimasto in panchina contro il Verona nella partita poi persa a tavolino dai giallorossi, affronterà ancora da avversario la squadra a cui per prima a fatto gol in Italia.

Inter-Fiorentina 4-3, folle sfida a San Siro: Conte rimonta due volte I VIDEO

"Dzeko? Un grande giocatore che abbiamo ammirato in tutti questi anni. Poteva essere un calciatore della Juventus, la trattativa non è andata a buon fine: rimane un grandissimo giocatore che stimiamo e che purtroppo sarà un avversario", ha ammesso Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, nella conferenza della vigilia. Dal canto suo, Fonseca ha annunciato proprio in conferenza che Dzeko partirà da titolare. Fischio d'inizio ore 20,45, diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Le probabili formazioni: ROMA (3-4-2-1): ​Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. Allenatore: Fonseca. JUVENTUS (3-4-1-2): ​Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.