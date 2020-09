Roma rischia sconfitta a tavolino contro il Verona per l'impiego di Diawara

21 settembre 2020 a

a

a

La Roma rischia la sconfitta a tavolino 3-0 contro il Verona. La partita sabato sera al Bentegodi è terminata 0-0, ma stando all'indiscrezione lanciata con una breaking news da Gazzetta.it i giallorossi potrebbero essere sanzionati per delle presunte irregolarità legate all'impiego di Diawara. La Gazzetta parla di "pasticcio". Nel servizio si specifica che il pasticcio è legato alla lista dei 25 giocatori consegnata ad inizio stagione. Diawara è stato inserito per sbaglio tra gli under 22 e non tra gli over visto che ha 23 anni. Ora la parola passa al giudice sportivo: in questi casi il regolamento prevede la sconfitta a tavolino. In questo caso la Roma è già pronta a fare ricorso puntando sull'errore in buona fede. Infatti tra la lista dei 25 della Roma ci sono quattro caselle libere e Diawara avrebbe potuto occupare senza problemi una di quelle.Ma la Gazzetta.it cita il precedente del 2016 quando venne assegnata partita persa al Sassuolo per lo stesso tipo di errore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.