Zaniolo a Innsbruck con un volo privato: domani l'operazione. "Conto alla rovescia per tornare in campo"

"So che sarà dura, ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un’esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia. Continuo a ricevere messaggi, mi fanno piacere, mi stimolano, non rispondo a tutti perché sarebbe impossibile" ha raccontato Nicolò Zaniolo in una intervista rilascia al Corriere dello Sport.

Zaniolo: "Mai pensato di smettere. Sarà dura, ma ho pagato il conto con la sfortuna"

Il centrocampista si racconta dopo il nuovo infortunio al legamento crociato del ginocchio che lo costringerà a star fermo per altri sei mesi. Oggi il centrocampista della Roma ha raggiunto Innsbruck (con un volo privato da Ciampino) dove sarà operato domani

