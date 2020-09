11 settembre 2020 a

Lazio, paura per Luis Alberto colpito duro in allenamento.

Biancocelesti in ansia per lo spagnolo che ha terminato in anticipo la seduta di allenamento del pomeriggio del 10 settembre a Formello. Il centrocampista è stato colpito duro durante la partitella a spazi ridotti dall'argentino Escalante che è entrato in scivolata. Luis Alberto è uscito dal campo dolorante alla caviglia per la botta alla caviglia. In ogni caso ha raggiunto gli spogliatoi in piedi e non dovrebbe trattasi in nulla di grave. Nella mattinata dell'11 ci saranno nuovi accertamenti. Probabilmente salterà la seduta mattutina. Ancora fermo ai box Milinkovic Savic che dovrebbe essere tenuto a riposo, per un affaticamento, fino a lunedì. Salterà l'amichevole contro il Frosinone di sabato 12 settembre alle 18.

