10 settembre 2020 a

a

a

Coronavirus Viterbese, seconda tornata di tamponi negativi. Continuano gli allenamenti

La Viterbese comunica che la sessione di test molecolari (tamponi) effettuati nella giornata di ieri 9 settembre 2020 allo stadio “Enrico Rocchi” dall’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo. I positivi dunque restano 5: 4 calciatori e il fisioterapista-massaggiatore. Insomma i timori dello scoppio di un focolaio all'interno della squadra sembrano

La squadra, pertanto, domani continuerà ad allenarsi rispettando i protocolli sanitari in vigore. Per domenica 13 settembre alle 17 è in programma l'amichevole contro l'Arezzo che si giocherà a porte chiuse a Chianciano Terme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.