09 settembre 2020 a

a

a

Lazio mercato, per la difesa spunta Kabak: ma ci vogliono 20 milioni.

Il difensore turco dello Schalke 04 finisce nel mirino di Tare che è a caccia di un centrale per la retroguardia a tre di Simone Inzaghi. La prima scelta, come noto, è Kombulla del Verona. Ma finora gli scaligeri hanno sparato alto. Lotito non va oltre 18 milioni più il cartellino di Andrè Anderson. I veneti ne vogliono 30.

L'ultima indiscrezione dunque porta in Germania. La Gazzetta dello Sport riporta l'interesse della Lazio per il turco che è uno dei pupilli di Fatih Terim. Il club tedesco è in difficoltà ed ha bisogno di soldi. Ma non scenderà sotto i 20 milioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.