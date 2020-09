09 settembre 2020 a

Nicolò Zaniolo infortunio, la madre: "Voleva smettere"

Francesca Costa, madre dello sfortunato giocatore della Roma che si è nuovamente infortunato lunedì 7 settembre durante la gara tra Olanda e Italia, è intervenuta ai microfoni della radio romana Centro Suono Sport. "All’inizio diceva ‘ora smetto’, era un po’ sconfortato com’è normale che sia. Ora è carico, gli hanno spiegato che la muscolatura era molto forte e i legamenti leggeri e adesso dice che torna più forte di prima. Per l’intervento decideremo lunedì o martedì".

Per quanto riguarda l'intervento Francesca Costa ha precisato che ancora non c'è nulla di deciso: "Non si opererà negli Usa, ma nemmeno a Villa Stuart. Niente contro il professor Mariani, semplicemente è una soluzione psicologica per non far rivivere a Nicolò lo stesso percorso dell’altro infortunio. C’è una possibilità di operarsi in Austria, ma in questo momento non sappiamo nemmeno noi dove e quando si terrà l’operazione".

