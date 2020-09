09 settembre 2020 a

Lazio, Acerbi si allena e mette alle spalle le polemiche. Fermo Milinkovic

Sembra tornato il sereno tra il difensore Francesco Acerbi e la Lazio. Negli ultimi giorni aveva tenuto banco lo sfogo del giocatore che, in merito alla trattativa per il rinnovo del contratto, non aveva mandato giù le cifre e le indiscrezioni sulle sue richieste che erano circolate.

Solo seduta mattutina per i biancocelesti. Inzaghi ha lasciato liberi i giocatori per il pomeriggio. Si rivedono al lavoro Immobile, Strakosha e appunto Acerbi tornati dalle nazionali.

Fermo invece, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Milinkovic Savic per una contusione. Ma per il Sergente non si dovrebbe trattare di nulla di grave.

