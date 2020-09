Lazio calciomercato, Fares nella Capitale. Nelle prossime ore le visite mediche a Formello

09 settembre 2020 a

Lazio, arrivato Fares. Nelle prossime ore le visite mediche.

Il giocatore è arrivato nella Capitale nella notte dell'8 settembre ed è atteso nelle prossime ore a Formello per le visite mediche. "Visite? Ancora non so quando le faremo. Contento di essere qui? Sì", ha detto appena sceso dall'auto.

Il giocatore è stato prelevato dalla Spal dopo una lunga trattativa e raggiunge Lazzari anche lui arrivato da Ferrara la scorsa stagione e protagonista di un grande campionato. L'affare dovrebbe essere ufficializzato su una cifra complessiva di 9 milioni: 8 per l'acquisto più 1 di bonus.

Intanto continua la caccia al difensore. La prima scelta resta Kombulla del Verona. L'alternativa, secondo quanto riporta Tuttosport, è Izzo del Torino.

