Roma test con il Frosinone il 9 settembre alle 18. Probabile formazione, diretta tv e streaming.

Seconda uscita stagionale per la Roma che questa sera, 9 settembre, alle 18 sarà di scena allo stadio Benito Sirpe di Frosinone per un test contro i gialloblù. Formazione molto simile a quella scelta per la prima uscita contro la Sambenedettese. Potrebbero scendere in campo Mancini e Cristante, appena rientrati dalla nazionale. Oltre a Zaniolo, non ci saranno Bruno Peres e Kluivert, ancora positivi al Covid-19, oltre Carles Perez che è guarito ma è tornato ad allenarsi solo da martedì. Fonseca con ogni probabilità darà minutaggio a Dzeko e Pellegrini.

In porta Pau Lopez, difesa a tre con Mancini, Fazio e Ibanez, sulle fasce Kardop e Calafiori, mediana con veretout e Diawara, Villar e Perotti dietro Mkhitayan.

La gara tra Roma e Frosinone sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). La partita si vedrà anche su Roma TV, per chi fosse abbonato, sul canale 213 di Sky.Disponibile anche in diretta streaming grazie a Sky Go, applicazione per gli abbonati a Sky.

