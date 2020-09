Lazio calciomercato, nuova offensiva per il difensore del Verona Kumbulla. Ma i veneti sparano alto

08 settembre 2020 a

Lazio calciomercato, nuova offensiva per il difensore del Verona Kumbulla.

La Lazio cerca un difensore da regalare a Simone Inzaghi. Va riempita la casella lasciata vuota dopo la cessione di Bastos. Concluse le operazioni Muriqi e Fares, Tare si sta focalizzando sulla difesa. Si cerca un centrale adatto per il modulo a 3 e già da settimane i biancocelesti hanno messo nel mirino il giocatore albanese. Ci sono stati diversi incontri tra la dirigenza biancoceleste e il presidente Setti, ma la distanza tra l'offerta e le pretese gialloblu è ancora ampia. Lotito non va oltre 18-20 più il cartellino di Andrè Anderson. Il Verona ha sparato 30 milioni. Per ora la Lazio si è tirata indietro. Ma ci sarà almeno un altro tentativo.

