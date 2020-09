Roma, Nicolò Zaniolo infortunato. Il giocatore: "Tornerò presto". I tifosi: "Forza campione, non mollare"

08 settembre 2020 a

Roma, Nicolò Zaniolo infortunato. Il giocatore: "Tornerò presto".

La sfortuna sembra essersi accanita su di lui, ma il campione della Roma e della nazionale, non sembra abbattersi. Questa mattina, a Villa Stuart, è arrivata la diagnosi che tutti temevano dopo che ieri sera ha lasciato il campo durante Olanda-Italia dolorante al ginocchio sinistro: rottura del crociato anteriore. Domani il giocatore sarà operato nella clinica romana e lo attende un nuovo stop di 5-6 mesi.



Poco fa ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto.tornerò presto".

tanti i messaggi di incoraggiamento dei tifosi: "Forza campione non mollare".

