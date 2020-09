Nicolo Zaniolo infortunio. Il medico dell'Italia gela i tifosi giallorossi: "Distorsione importante al ginocchio"

07 settembre 2020 a

Nicolo Zaniolo infortunio in nazionale. Il medico azzurro: "Distorsione importante al ginocchio".

Tremano i tifosi giallorossi. Nicola Zaniolo è uscito per infortunio al 41' dopo uno scontro di gioco durante Olanda-Italia che si è disputata questa sera 7 settembre. Il gioiello giallorosso, da poco tornato in campo dopo una lunga riabilitazione per la rottura del crociato del ginocchio destro a gennaio nella partita contro la Juventus, è uscito toccandosi il ginocchio sinistro. Le parole del medico della nazionale, il professor Ferretti, non lasciano presagire nulla di buono: "Si tratta di una distorsione importante del ginocchio sinistro. E’ difficile però valutare bene, perché bisognerebbe fare un paragone a livello di stabilità con l’altro ginocchio, il destro, che però è stato operato di recente. Aspettiamo domani per i risultati degli esami. Sappiamo che Zaniolo viene da quel lungo percorso riabilitativo che segue una ricostruzione del crociato. Lui è molto preoccupato, come lo siamo anche noi".

“Mi dispiace per Zaniolo, spero che non sia nulla di grave”, ha detto il ct della nazionale Roberto Mancini al termine della gara.

Bisognerà attendere le prossime ore per capire l'entità dell'infortunio. Zaniolo è atteso a Villa Stuart già nella giornata di martedì 8 settembre.

