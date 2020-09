Roma, Fienga su Francesco Totti e Daniele De Rossi: "Sono parte della nostra storia e lo saranno" | VIDEO SPORT ITALIA

07 settembre 2020 a

Roma, Fienga su Francesco Totti e Daniele De Rossi: "Sono parte della nostra storia e lo saranno".

L'amministratore delegato della Roma ha palato del futuro delle due bandiere giallorosse durante la cerimonia del Premio Pietro Calabrese in corso oggi, 7 settembre, a Soriano nel Cimino durante la quale sarà consegnato un riconoscimento alla carriera proprio a De Rossi.

Il Ceo ha parlato delle voci ricorrenti su un futuro dei due nella società con ruoli dirigenziali.: "Dò per scontato l'amore che Daniele, Francesco, federico (Balzaretti) hanno per la Roma, ma credo sia sbagliato mettere tutta questa pressione su di loro. Hanno avviato dei percorsi, sono parte della storia della Roma, lo saranno. Si stanno specializzando e acquisendo delle competenze, ci sarà un memento prima o poi per il ritorno".

Si riparte con Dzeko capitano? "Edin è il capitano della Roma - ha risposto Fienga - e fin tanto lo vorrà rimarrà con noi".

