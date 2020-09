Leonardo Bonucci su Instagram: "Evviva Santa Rosa". E pubblica la foto dei facchini sotto a Gloria

03 settembre 2020 a

Ogni 3 settembre c'è il suo messaggio sui social. Leonardo Bonucci, viterbese di Pianoscarano, non ha voluto smentire la tradizione nemmeno quest'anno che il trasporto della macchina non c'è per via dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Il difensore della Juventus e della nazionale ha pubblicato su Instagram una foto di un dei trasporti degli anni scorsi. La foto è quella di uno die momenti più toccanti del 3 settembre. La benedizione dei facchini di Santa Rosa inginocchiati sotto alla macchina ferma a San Sisto, pronta per essere sollevata e trasportata.

"Saremmo stati tutti pronti a vederti sfilare fra le vie della città in tutta la tua bellezza ed anche se per giusti motivi non sarà possibile vederti, per Viterbo e i Viterbesi, oggi è il grande giorno, l’ora è quella giusta: Evviva Santa Rosa", scrive Bonucci.