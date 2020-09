03 settembre 2020 a

Roma, Virginia Raggi sul nuovo stadio: "Lo approveremo entro l'anno".

Lo ha detto la sindaca durante la trasmissione In Onda su La 7. Il lunghissimo iter per la realizzazione della nuova casa giallorossa dovrebbe serre alle battute finali.

Durante la trasmissione Virginia Raggi - che ha annunciato ormai da giorni la sua ricandidatura - si è soffermata sullo Stadio della Roma assicurando una risoluzione in tempi brevi. Il progetto ha caratterizzato il mandato della sindaca tra opposizioni e cambi di marcia. Ora con le elezioni la Raggi sembra voler poratre a casa lo stadio.

Nei prossimi giorni sarà nella capitale Dan Friedkin, il nuovo proprietario della Roma. Possibile un incontro con l'amministrazione comunale per fare il punto sul dossier stadio.