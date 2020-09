02 settembre 2020 a

Roma, Nicolò Zaniolo: il rinnovo arriverà alla fine del mercato.

Nonostante tutte le sirene, dall'Italia e dall'estero, il gioiello della Roma resterà in giallorosso. L'intenzione della nuova proprietà è quella di puntare su di lui per la squadra del futuro. Friedkin dunque ha pronto il rinnovo del contratto per Zaniolo che si dovrebbe legare alla società per altri quattro anni.

l'indiscrezione arriva dal giornalista Niccolò ceccarini che ha twittato: "Dopo il mercato Zaniolo rinnoverà con la Roma fino al 2025 con importante adeguamento di ingaggio".

La Roma deve nominare un nuovo direttore sportivo e probabilmente sarà il nuovo dirigente a mettersi al tavolo per la trattativa.