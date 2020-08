Francesco Totti, ecco il nuovo documentario sulla bandiera giallorossa. Le anticipazioni

29 agosto 2020 a

a

a

Sarà presentato alla festa del cinema di Roma il documentario "Mi chiamo Francesco Totti" diretto da Alex Infascelli. A dare l'annuncio è lo storico capitano giallorosso con un post su Instagram: "Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia. Vi confesso che non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento! "Mi chiamo Francesco Totti" regia di Alex Infascelli, verrà presentato alla Festa del cinema di Roma e arriverà nelle sale cinematografiche il 19-20-21 ottobre. Spero vi piaccia e vi faccia emozionare e commuovere proprio come è successo a me".



Le anticipazioni: il documentario partendo dalla storica giornata del 28 maggio 2017, quando Totti lasciò il calcio con uno stadio Olimpico in lacrime, ripercorre la carriera della bandiera giallorossa a ritroso. Il docufilm si basa sul libro "Un capitano" scrittyo da Totti con Paolo Condò, è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Sarà distribuito da Vision Distribution.