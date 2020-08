29 agosto 2020 a

Lazio, striscione degli ultras a Corso Francia: "Saluti romani camerata Reina".

L'arrivo del portiere Pepe Reina dal Milan è stato accolto con particolare entusiasmo dai tifosi della Lazio, specie quelli dell'ultra destra. La notte del 29 agosto in un cavalcavia di Corso Francia, nella zona Nord della Capitale a pochi metri da Ponte Milvio, è apparso uno striscione emblematico: "Saluti romani camerata Reina". L'entusiamo non è dovuto tanto alle capacità sportive, quanto alla fede politica del portiere spagnolo che più volte si è detto vicino al partito della destra spagnola Vox. Un episodio destinato a far discutere. Il portiere spagnolo si trova in ritiro con la squadra biancoceleste.