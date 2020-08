28 agosto 2020 a

Roma, anche Justin Kluivert positivo al coronavirus.

Il problema legato al Covid-19 sta creando un'emergenza a Trigoria. Dopo Antonio Mirante e Carles Perez altri due giovatori sono risultati positivi al tampone. Si tratta di Bruno Peres, che ha annunciato di essere stato contagiato con un post su Instagram, e l'olandese Justin Kluivert. La notizia della positività dell'attaccante è stata diffusa in serata. Kluivert, ha trascorso le vacanze in Olanda e ad Ibiza. Anche per lui previste due settimane di isolamento.

La Roma dopo le notizie delle ultime positività in squadra ha annullato l'allenamento che si sarebbe dovuto svolgere alle 18.