Roma, Bruno Peres positivo al coronavirus. Il brasiliano: "Sto bene"

Calcio, terzo positivo al coronavirus nella prima squadra della Roma. Dopo il portiere Antonio Mirante e l'attaccante esterno spagnolo Carles Perez, poco fa anche il terzino brasiliano Bruno Peres ha annunciato, con un post su Instagram di essere stato contagiato. Anche lui aveva passato, nei giorni scorsi, un periodo di vacanza in Sardegna.

Questo il messaggio del brasiliano: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma". Oltre ai tre giocatori della prima squadra nei giorni scorsi sono risultati positivi anche due calciatori della Roma Primavera.