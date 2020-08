26 agosto 2020 a

Roma, per il dopo Dzeko spunta Icardi. I bookmaker scommettono su Maurito in giallorosso.

Bisognerà capire cosa ne pensa Wanda Nara, ma mentre a Roma a tenere sulle spine è il destino di edi Dzeko - corteggiato dalla Juventus - in Spagna sono sicuri che l'ex attaccante dell'Inter, oggi al Paris Saint Germain vuole lasciare la Francia dopo appena una stagione. L'argentino sarebbe rimasto male della panchina durante la finale di Champions ed avrebbe deciso di tornare in Italia. Sisal Matchpoint, secondo quanto riporta Agipronewes, quota a 20 l'approdo in giallorosso di Maurito.

Già lo scorso anno, quando Dzeko sembrava vicinissimo all'Inter di conte, fu accostato alla Roma. poi non se ne fece nulla. Ora Icardi è tra i nomi che circolano per sostituire l'eventuale casella lasciata lbera al Cigno di Sarajevo. Oltre a lui si sono fatti i nomi di Milik e Mandzukic. Più fredda la pista che porta a Higuain.