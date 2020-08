Roma, tampone negativo per Zaniolo. Passata la paura del Covid

22 agosto 2020 a

Paura passata. Almeno per Zaniolo. Il gioiello della Roma si è sottoposto al tampone per il Covid-19 dopo essere rientrato dalla vacanze in Sardegna e il test ha dato esito negativo. Lo riporta il sito laroma24. Nelle scorse ore c'era ansia in casa Roma. Il ragazzo aveva detto di aver frequentato Mirante (risultato positivo) e i due ragazzi della primavera contagiati oltre a Tonali del Brescia, anche lui positivo. Gli esami hanno però escluso un suo contagio. Anche gli altri giocatori che nei prossimi giorni rientreranno dalle vacanze saranno sottoposti al test. La Roma si radunerà il 27 agosto agli ordini del confermato mister Paulo Fonseca.