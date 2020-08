22 agosto 2020 a

Coronavirus, ansia per Zaniolo. Il gioiello ha paura di essere positivo

C'è preoccupazione nell'ambiente della Roma. Il giovane infatti è tornato dalle vacanze in Sardegna, a Porto Rotondo, ed ha frequentato Mirante e Tonali che sono poi risultati positivi. La notizia dell'ansia in casa Roma viene registrata in un servizio del Corriere dello Sport. Da quello che si è appreso proprio oggi Zaniolo si sottoporrà al tampone.

Dopo la vacanza in Sardegna è stato due giorni a La Spazia ed oggi tornerà nella Capitale dove si sottoporrà al test al Campus Bio Medico.

Zaniolo avrebbe avuto contatti, oltre che con Mirante, con Tonali (risultato positivo) e con i due primavera contagiati. In Sardegna c'erano anche Ibanez e Juan Jesus e c'è attesa anche per i loro tamponi.