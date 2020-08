20 agosto 2020 a

Roma, Mirante positivo. Ansia per la squadra, il portiere aveva incontrato anche Pedro. Tampone per Dzeko.

C'è ansia a Trigoria dopo che è stata ufficializzata la positività al Covid-19 del portiere Antonio Mirante e quella, scoperta il giorno precedente, di due ragazzi della Primavera. Secondo quanto si legge in un articolo della Gazzetta dello Sport la questione è insidiosa perché nei giorni scorsi il portiere aveva incontrato diversi compagni di squadra tra i quali anche Pedro, che si vestirà di giallorosso, a meno di clorosi ripensamenti, tra qualche giorno.

Nella giornata di mercoledì è tornato da una vacanza in Croazia, a Dubrovnik, Edin Dzeko. Si è sottoposto al tampone a Fiumicino, ripeterà il test tra alcuni giorni.

Stessa procedura per gli altri giocatori. Zaniolo tornerà oggi dalla Sardegna, Pellegrini è tornato ieri. Vacanze nell'isola anche per Spinazzola, Kolarov, Mkhitaryan. Juan Jesus e Ibanez. Perotti e Santon sono a Ibiza, Pau Lopez tra Spagna e Portogallo, Veretout in Francia, Mancini e Cristante a Forte dei Marmi. A attenderli a Trigoria ci sarà il tampone.