Roma, il principe Giuseppe Giannini compie 56 anni | VIDEO

Roma, il principe Giuseppe Giannini compie 56 anni

Tra la Roma di Bruno Conti, Falcao e Pruzzo e quella di Francesco Totti c'è stata quella del Principe. Giuseppe Giannini - bandiera, condottiero e capitano - è stato l'assoluto protagonista della squadra giallorossa tra gli anni '80 e '90. Proprio oggi compie 56anni e per il suo compleanno la società ha postato sui social un video celebrativo. C'è una generazione di romanisti - 40enni o giù di lì - che sono cresciuti nel mito del Principe fedele alla sua Roma finché ha potuto. Una Roma meno vincente di quella che l'ha preceduta e di quella che è venuta dopo, ma che è rimasta nel cuore dei tifosi.

Cresciuto a Frattocchie esordì in prima squadra nella stagione 1981-1982, fa parte della rosa della Roma del secondo scudetto ma non entra mai in campo. Il Barone Niels Lieldhom stravedeva per lui, ma è con Eriksson che inizia a vedere stabilmente il campo. Nel 1986 è tra i protagonisti della rimonta sulla Juve sfumata nella maledetta partita con il Lecce. Nella seconda parte degli anni '80 guida una Roma che fatica a stare ai vertici. Annate dignitose come il terzo posto nella stagione 1987-88, e altre da dimenticare come la successiva (quella di Renato e Andrade e dello spareggio Uefa perso a Perugia contro la Fiorentina con il gol di Pruzzo). Non vincerà lo scudetto, ma alzerà due Coppa Italia (1986 e 1991) e sfiorerà la Coppa Uefa nella doppia finale con l'Inter sempre nel 1991. Alcune sue imprese sono inesorabilmente legate a moneti amari della storia giallorossa come la tripletta nella finale di ritorno di Coppa Italia del 1993 contro il Torino, o il gol contro lo Slavia Praga nel 1995 con la corsa sotto una curva sud in lacrime per l'addio annunciato del loro Principe e per l'eliminazione dalla Coppa Uefa.

Fu protagonista in azzurro agli Europei del 1988 e a Italia 90 (dove segno un gol contro gli Stati Uniti). Vicini lo considerava una pedina fissa di quella nazionale.

Con la Roma, come accaduto per molti eroi degli anni '80, si lasciò male. Nelle ultime stagioni ci furono diverse incomprensioni con la società e la goccia che fece traboccare il vaso furono le dure parole del presidente Sensi dopo un rigore sbagliato in un derby. Giannini salutò nell'estate del 1996. "Fallì pigne Peppe", gridarono i tifosi fuori Trigoria mentre il principe lasciava in silenzio la sua casa. Andrà una stagione in Austria, Allo Stum Graz, poi Napoli nel 1997 e Lecce. Lascerà il calcio nel 2000, ma la partita d'addio all'Olimpico fu rovinata da un'invasione con tanto doi danneggiamenti al campo di giorno. Il giorno prima la Lazio aveva vinto lo scudetto e nemmeno il saluto a uno dei più grandi campioni della storia giallorossa riuscì a placare la rabbia. Le immagini del Principe in lacrime tra Francesco Totti e Bruno Conti furono una stretta al cuore per chi lo ha amato.

La storia con la Roma, di fatto, è finita lì. A metà degli anni 200 Gianni sembrava uno degli allenatori emergenti nel panorama italiano. Nel 2008 portò il Gallipoli in serie B, poi le sfortunate esperienze a Verona e Gallipoli. Dal 2013 al 2015 è ct della nazionale libanese. L'ultima esperienza in panchina è con il Rancing Fondi nel 2017. E' opinionista nelle radio romane.