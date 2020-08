Roma, è il portiere Antonio Mirante il giocatore positivo al coronavirus | VIDEO

19 agosto 2020 a

Roma, è il portiere Antonio Mirante il giocatore positivo al coronavirus.

Confermate le indiscrezioni delle ultime ore. Un giocatore della prima squadra della Roma è risultato positivo al coronavirus.

Si tratta del portiere Antonio Mirante che ha spiegato la sua situazione in un video postato sui social: "Roma, è il portiere Antonio Mirante il giocatore positivo al coronavirus". Il giocatore era tornato in famiglia per un periodo a Castellamare di Stabia poi aveva passato qualche giorno nella Costa Amalfitana. Dovrà restare in quarantena prima della guarigione per poi tornare a disposizione della squadra.