Roma, positivo anche un giocatore della prima squadra dopo vacanza in Sardegna

19 agosto 2020 a

a

a

Roma, positivo anche un giocatore della prima squadra.

Dopo i due giocatori della Primavera con tampone positivo, ufficializzati nella giornata di martedì, ora arriva l'indiscrezione che anche un elemento della prima squadra, del quale non sono state fornite le generalità, è stato contagiato. A riportare l'indiscrezione è Pagine Romaniste e in particolare David Moresco che ha twittato la notizia.

La causa del contagio, come nel caso degli elementi della Primavera, è una vacanza in Sardegna. Si attende l'esito delle controanalisi. Per adesso la club giallorosso non c'è nessun comunicato ufficiale. Una seconda tegola dopo la grana delle positività nella Primavera.