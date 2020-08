Ecco le nuove maglie della Viterbese targate Nike. Presentazione in Comune

12 agosto 2020 a

Nella splendida cornice della Sala Regia all’interno del Palazzo dei Priori si è svolta la presentazione dello sponsor tecnico Nike e delle relative maglie da gara che accompagneranno la U.S. Viterbese 1908 nella prossima stagione sportiva in Lega Pro. Nel rispetto delle norme previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 la Sala Regia ha potuto ospitare un numero limitato di persone. Ma non hanno voluto far mancare la propria presenza autorità quali il Questore di Viterbo Massimo Macera e il Senatore Umberto Fusco che, nel corso della presentazione, hanno speso parole di elogio verso il progetto Viterbese.

A fare gli onori di casa il sindaco Giovanni Arena: “Sicuramente un marchio così importante darà lustro ai nostri colori – il commento del Primo cittadino. – Il Presidente Romano ha già dato dimostrazione di serietà e professionalità nella passata stagione. Tutti noi ci stringiamo intorno ai colori gialloblù affinché ci sia un binomio vincente tra la città di Viterbo e la società calcistica. Sono sicuro che presto arriveranno grandi soddisfazioni”.

In seguito parola al presidente Marco Arturo Romano: “Siamo qui per proseguire un progetto che si basa sulla solidità. Vogliamo raggiungere determinati risultati ma con gradualità. In un momento storico così complicato dove tante società di Lega Pro e Serie B fanno fatica ad andare avanti, il nostro obiettivo minimo è mantenere la categoria e tenere i conti in ordine. Oggi, però, siamo qui a presentare lo sponsor tecnico e posso dire che avere un brand come Nike è un altro sintomo di crescita del nostro progetto. Credo che siano poche le società in Italia a vantare un marchio del genere”.

E, infine, “palla” a Massimo Beltempo, responsabile di Linea Oro Shop: “Mi preme ringraziare il presidente Romano per aver creduto in noi. Linea Oro Shop è uno dei tre rivenditori Nike in Italia da qualche anno ma si occupa di questo settore ormai da 25 anni. Abbiamo siglato un accordo triennale con la Viterbese perché non si parla di fornitura sportiva, bensì di un progetto. Viterbo è una piazza importante, siamo orgogliosi di poter essere qui e stiamo già lavorando al merchandising in accordo con la società”.