Roma calciomercato, idea Torreira: scambio con l'Arsenal, offerto Diawara

Roma calciomercato, idea Torreira: scambio con l'Arsenal.

L'indiscrezione arriva da "Gazzetta.it". Il club giallorosso starebbe lavorando per riportare il centrocampista uruguaiano in serie A facendo leva sulla voglia dell'ex doriano di tornare a giocare nel campionato che lo ha lanciato.

Per arrivare a Torreira la Roma è pronta a mettere sul piatto Amadou Diawara, il regista arrivato la scorsa estate dal Napoli nell'ambito dell'operazione Manolas che, dopo una prima parte di stagione più che convincente, ha un po' deluso alla ripresa post lockdown.

Uno scambio che conviene a entrambi i club che devono in qualche modo sistemare i bilanci con delle plusvalenze.