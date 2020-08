Roma, Fonseca in bilico. Dalla Spagna: giallorossi su Pochettino, Friedkin pronto a spendere 180 milioni

11 agosto 2020 a

Roma, torna in discussione la posizione dell'allenatore Paulo Fonseca. In vista del closing per il passaggio del club giallorosso da James Pallotta a Dan Friedkin, previsto per il 17 agosto, si rincorrono le voci su un cambio in panchina. Le indiscrezioni arrivano dalla Spagna e sono rilanciate la quotidiano Don Balon che conferma l'interesse della Roma per l'ex allenatore del Tottenham Marcelo Pochettino. Il manager argentino è a caccia di un nuovo progetto ambizioso e potrebbe sposare la causa giallorossa. Secondo gli spagnoli Friedkin sarebbe pronto ad assicurare un mercato da grande squadra - mettendo subito a disposizione 180 milioni - per convincere il tecnico argentino ad approdare nella Capitale.

Certo il tempo è poco visto che tra un paio di settimane si inizierà a preparare la prossima stagione. Fonseca, come la maggior parte dei dirigenti e dei giocatori (ad esclusione di Zaniolo e Pellegrini) sono in discussione. L'annata, nonostante l'attenuante dei numerosi infortuni, è stata deludente con la Roma che non è riuscita a centrare la qualificazione alla prossima Champions League e che è uscita presto e male da Coppa Italia e Europa League.