Roma amarcord, 40 anni fa l'arrivo di Paulo Roberto Falcao

Roma, 40 anni fa l'arrivo di Paulo Roberto Falcao.

Il 10 agosto è la notte delle stelle, ma per i romanisti è una data scolpita nel cuore. La mattina del 10 agosto del 1980 sbarcò a Fiumicino Paulo Roberto Falcao accolto da centinaia di tifosi in festa. Dopo un decennio di frontiere chiuse la serie A riapriva agli stranieri e l'ingegnere Dino Viola, su consiglio del Barone Niels Lieldholm, portò a Roma il centrocampista dell'International di Porto Alegre. I giallorossi avevano seguito a lungo Zico, tutt'altro giocatore, ma alla fine arrivò lui. Paulo Roberto. Un brasiliano "atipico", quasi un europeo. Poco spazio allo spettacolo, tanta concretezza e visione di gioco unica. Il tutto a testa alta.

Quando sbarcò a Fiumicino un tifoso gli mise in testa uno zuccotto di lana giallorosso. Insieme a lui, il suo procuratore, l'avvocato Cristoforo Colombo. Qualche giorno più tardi arrivò la mamma Azise e il fratello di latte Pato, che poi diventerà un personaggio nel mondo delle radio e delle televisioni romane che si occupano della Roma.

L'esordio fu in un'amichevole con l'International di Porto Alegre all'Olimpico. "Fammi qualche numero da brasiliano", disse Viola al giocatore. Falcao lo accontentò nel finale. Controllo di tacco, sombrero a scavalcare l'avversario e tiro in porta. Boato dell'Olimpico. Ma finì lì. Nel tunnel Falcao chiarì a Viola chi era: "Sono cose da foca ammaestrata, io sono un calciatore professionista". Ci misero un po' i tifosi a capire quel brasiliano che giocava sempre a testa alta e che dirigeva l'orchestra toccando continuamente la palla di prima e correndo continuamente per smarcarsi. "E' un grande giocatore, lui mani come piedi", diceva il Barone. E di lui bisognava fidarsi. In quella prima stagione 1980-81, i giallorossi si giocarono lo scudetto fino alla gara di ritorno al Comunale con la Juventus (quella del gol annullato a Turone) e poi vinsero la Coppa Italia.

Sulla pronuncia del suo nome se ne sono sentite di tutte: "Falcòn", "Faucon", "Falson". Per i romani era semplicemente Farcao oppure "er Divino".

Fu tra i protagonisti di quella stellare Selecao del 1982 con Zico, Junior, Socrates, Luizinho, Cerezo, Eder. Fu l'ultimo ad arrendersi all'Italia nei quarti segnando il gol del momentaneo 2-2. Prima di partire con la Spagna aveva posato insieme a Bruno Conti e al presidente Viola a Trigoria. "Uno di voi due mi riporterà la coppa del mondo", disse l'ingegnere. Fu il funambolo di Nettuno. Falcao si rifa la stagione successiva trascinando con il suo carisma la Roma allo scudetto. Dopo la sconfitta con la Juventus nel ritorno a Roma si respirava aria di rassegnazione. Allora lui si fece invitare da Minoli a Mixer: "La Juve avrà pure fame di vittoria, ma noi di più", disse in prima serata. La domenica successiva i giallorossi espugnarono Pisa con un gol del Divino e ripresero la marcia verso il secondo tricolore.

L'estate successiva fu caratterizzata dalla travagliata trattativa per il rinnovo del contratto con l'avvocato Colombo che si era già accordato con l'Inter. Trasferimento saltato, dice la leggenda, per un interessamento di Andreotti, grande tifoso giallorosso e del brasiliano.

La stagione successiva al suo fianco a centro campo arrivò il connazionale Cerezo. La Roma si concentrò sulla Coppa Campioni arrivando alla finale che quell'anno si giocava proprio all'Olimpico. 30 maggio 1984. Una giornata storta per tutta la squadra, in primis Falcao, terminata con una sconfitta ai rigori che ancora oggi brucia. Una serata terminata con un giallo legato al presunto rifiuto del brasiliano di calciare il rigore. Un giallo ancora oggi non risolto (Falcao ha sempre sostenuto che avrebbe tirato il quinto rigore) e che in qualche modo fa da spartiacque nel rapporto tra il calciatore e la Roma. La stagione successiva Lieldholm torno al Milan portandosi dietro Di Bartolomei, sulla panchina giallorossa arrivò un altro svedese: Sven Goran Eriksson. Il rapporto non decollò mai, anche perch per Falcao iniziò un calcavario legato a una serie di infortuni che pregiudicheranno due annate. Finirà male con la Roma tra diffide, lettere di avvocati, visite fiscali e la rescissione del contratto ottenuta dalla Lega per inadempienza. Falcao tornerà in Brasile, al San Paulo, e prese parte anche alla spedizione brasiliana ai mondiali di Messico 1986. Ma ormai il ginocchio non gli dava tregua e al termine di quella stagione staccò con il calcio giocato.

Nonostante il finale amaro i tifosi giallorossi non hanno mai dimenticato Falcao. Tornerà una prima volta all'Olimpico per l'addio al calcio di Bruno Conti nel 1991 con la Sud che gli tributò un'ovazione. Negli anni è stato più volte allo stadio per l'ingresso nella Hall of Fame o per il tributo a Francesco Totti. Nel 2017 è tornato anche a Trigoria per presentare il documentario "Dimmi chi era Falcao", prodotto da Roma Tv. Falcao per i romanisti sarà sempre Falcao.