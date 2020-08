Simone Inzaghi papà per la terza volta: l'annuncio della moglie Gaia

09 agosto 2020 a

Simone Inzaghi diventa papà per la terza volta, è nato Andrea. L'annuncio arriva dall'account Instagram della moglie Gaia che ha postato una foto che la vede insieme al tecnico della Lazio, l'altro figlio Lorenzo e l'ultimo arrivato. “L’emozione non ha voce .... #benvenutoandrea grazie al mio team incredibile vi voglio bene” ha scritto la moglie di Inzaghi.

Tantissime le congratulazione dei follower e dei numerosi amici vip della coppia. A iniziare da Alessia Marcuzzi - ex di Simone - passando per Pippo Inzaghi e poi Costanza Caracciolo (compagna di Bobo Vieri), Ciro Immobile con la sua Jessica Melena, Elena Santarelli, Federica Nargi, Anna Falchi, etc...